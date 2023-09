Deportivo Cali fue uno de los equipos que quiso aprovechar la ventana de contrataciones para jugador libres, buscando reforzar la zona del medio campo con un jugador de recuperación, lugar en el que ha tenido más inconvenientes en los últimos partidos de la Liga Colombiana II-2023.

El cuadro ‘azucarero’ encontró en Juan Manuel Valencia el jugador elegido para sumarse a la plantilla, es por esto que los aficionados estaban a la espera de que se hiciera oficial la presentación del volante, pero para la sorpresa de muchos, el futbolista finalmente no llegará al equipo vallecaucano.

Según informó el periodista Andrés Muñoz, Valencia no pasó los exámenes médicos y no jugará con el Cali, por lo que desde la institución decidieron quedarse con la plantilla que tiene en la actualidad y no buscar más futbolistas, teniendo en cuenta que no son muchas las opciones que hay.

Cabe recordar que Valencia quedó libre, tras rescindir su contrato con el Deportes Tolima, club en el que no fue tenido más en cuenta, debido al flojo rendimiento que mostró en el primer semestre del 2023, por lo que se esperaba que en el Cali pudiera tener un relanzamiento en su carrera.

¿Con qué volantes defensivos queda el Cali?

Ante la caída del fichaje de Valencia, Deportivo Cali tiene como opciones de mediocampistas de marca a: Juan Castilla, Jhildrey Lasso, Nicola Profeta, Fabry Castro, Edgard Camargo, Kevin Salazar y Gian Cabezas.