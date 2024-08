Referente de Perú calienta el partido y manda mensaje a James, Luis Díaz y Colombia

“ La realidad es que somos una selección chica . Llegamos a un Mundial y la gente piensa que vamos a ir a todos los Mundiales, que es algo fácil. El grupo está trabajando para eso. Siempre fuimos de menos a más . Hoy en día los resultados no se nos están dando y más la crítica, más toda la mala vibra de la gente, la prensa que nos tira para abajo, es complicado”, dijo Zambrano en una emisora peruana.

Tras la eliminación de la Selección Perú en la Copa América 2024, Carlos Zambrano habló con la prensa y comentó que las críticas no ayudan mucho al equipo y que la ‘Bicolor’ es un equipo chico.

“La Eliminatoria pasada y antepasada también, nos levantamos en la segunda rueda, Dios quiera que sea así nuevamente y podamos pelear un cupo al Mundial, pero sin su apoyo no vamos a poder. Somos consientes de que estamos en debe con ellos y nos vamos a matar en el campo “, agregó Zambrano.

Carlos Zambrano, defensa central de la Selección Perú y uno de los jugadores más conocidos del equipo que lidera el técnico Jorge Fossati, no aguantó más, calentó el partido y aseguró sin tapujos que Perú va por la victoria. Vale resaltar que este defensa central es conocido por declarar ‘sin pelos en la lengua’ y ser polémico con sus palabras.

Luego de presentar las dos convocatorias y a solo días del partido en Lima, el compromiso se comienza a calentar en la previa. Un referente de la Selección Perú habló muy claro, demuestra que no tiene miedo y más bien se nota inspirado para enfrentar a la banda liderada por James Rodríguez y Luis Díaz.

