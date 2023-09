Macnelly Torres es uno de los volantes creativos más importantes que tuvo el Fútbol Colombiano en los últimos años. Su talento lo llevó a conseguir cosas importantes a nivel nacional e internacional, sobre todo en Atlético Nacional y la Selección Colombia. Ganó Copa Libertadores y fue fundamental para el combinado nacional en las Eliminatorias.

Así como pasó por momentos increíbles, también vivió tiempos de dificultad y uno de los equipos en los que más sufrió y donde poco cariño le tienen es el Junior de Barranquilla, donde según el mismo jugador, fue echado luego de no dejarlo jugar en varias ocasiones.

El ‘10’, en el ‘Vbar’ de Caracol Radio contó la anécdota de cuando lo sacaron del conjunto ‘tiburón’: “Junior me sacó, estaba Peluffo, tenían un ‘10’ que nunca rindió, yo toda la semana entrenaba bien, me iba excelente y todos los viernes pasaba algo, en las convocatorias me mandaban a tribuna, así fue todo el cuadrangular, eran decisiones del entrenador y no podía hacer nada”, indicó el ‘10’.

También contó que prácticamente lo obligaron a renovar su contrato cuando ya se había vencido para poder fichar por el Cúcuta Deportivo que en su momento dirigía el entrenador Jorge Luis Pinto: “Termina el torneo y termina el contrato, cuando el profesor Pinto me llamó de Cúcuta, ahí me dijeron que para irme tenía que renovar, Junior me echó, me tocó firmar, renovar e irme a Cúcuta”.