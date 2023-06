Junior de Barranquilla pasó por una crisis deportiva que ha replanteado el pensamiento de los directivos, los cuales estaban acostumbrados a contratar y contratar jugadores con precios sumamente altos. La llegada del ‘Bolillo’ Gómez significo un cambio contundente en el proyecto que tiene la institución pensando a futuro.

Uno de los cambios que más ha llamado la atención hasta el momento fue la salida de Mario Sebastián Viera, quien, en mutuo acuerdo con el club, rescindió su contrato que finalizaba hasta diciembre de 2023. Sin duda fue una noticia que dio de qué hablar en los medios de comunicación y entre los hinchas.

Otro jugador referente al que le querían hacer lo mismo es Carlos Bacca. El periodista Fabio Poveda aseguró que el jugador no se dejó rescindir el contrato y prefirió seguir: “Se habla de los jugadores referentes y, ya que se fue Sebastián Viera, le puedo decir que Junior le ofreció rescindir el contrato a Carlos Bacca, pero el primer ofrecimiento no lo aceptó”, dijo el periodista.

En la W Radio, el mismo jugador aseguró seguir firme en el club: “Tengo un año más de contrato, con posibilidad de uno más por objetivos, me siento bien, me he cuidado no ahora sino de hace 8 años, no trasnocho, no tomó alcohol, no fumó. Hemos invertido para poder tener Carlos Bacca para rato”, dijo el goleador.