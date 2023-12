Junior de Barranquilla es uno de los equipos que mejor se refuerza en cada uno de los mercados del fútbol colombiano, y en el del 2024 no será la excepción, teniendo en cuenta que disputará la Copa Conmebol Libertadores y estará cumpliendo 100 años de historia, por lo que la idea del club es contratar jugadores de talla internacional para poder ser protagonista de las diferentes competencias.

Uno de los nombres que ha estado buscando la dirigencia del ‘tiburón’ desde hace varias temporadas, es la del mediocampista Víctor Cantillo, el cual terminó su contrato con el Corinthians de Brasil, se encuentra libre y a la espera de definir cuál será su nuevo club, por lo que desde el Junior se empezaron a mover para poder convencerlo de que haga parte del proyecto del centenario.

En la tarde del pasado 28 de diciembre, Cantillo estuvo en Barranquilla en una reunión con Alejandro Char, dirigente y alcalde electo de la capital atlanticense, encuentro en el que negociaron su regreso al ‘rojiblanco’, en donde para la fortuna de la hinchada, el futbolista habría llegado a un acuerdo con el directivo para convertirse en nuevo refuerzo.

La información la confirmó el propio Char por medio de sus redes sociales, en donde publicó una foto con Cantillo con el mensaje: “Esta es tu casa papito, bienvenido nuevamente a la casa de ‘Tu Papá’ Junior”, palabras que llenaron de emoción a los fanáticos del conjunto atlanticense, que esperaban con ansias el regreso de uno de los mejores volantes que ha pasado por el equipo en los últimos años.

¿Cuándo será presentado Víctor Cantillo en el Junior?

Ahora se está a la espera de que el mediocampista de 30 años se realice los respectivos exámenes médicos, para posteriormente ser presentado de manera oficial como nuevo integrante de la familia ‘tiburona’, trámite que no tiene un día definido, pero podría darse antes de la primera semana del mes de enero del 2023, en donde también serían presentados otros jugadores.

Cabe recordar que la actualidad de Cantillo no es la mejor, debido a que en la última temporada con Corinthians no pudo tener mucho protagonismo y estuvo siempre en el banco de suplentes, solamente ingresaba a jugar algunos minutos y no en todos los compromisos, de ahí la decisión del futbolista de cambiar de ambiente y poder ir a un equipo en el que fuera protagonista.

¿Qué jugadores ha contratado Junior para la Copa Libertadores 2024?

Además de Víctor Cantillo, el conjunto de la ‘arenosa’ ya hizo oficial el fichaje del goleador del 2023 en el fútbol colombiano, Marco Pérez, quien llega procedente de Águilas Doradas; Roberto Hinojosa y Fabián Cantillo llegan desde el Unión Magdalena. También está cerca de concretar el regreso de Yimmi Chará y Rafael Fuentes, este último es más complicado, debido a que San Lorenzo de Argentina buscaría retener al defensor.

