Junior de Barranquilla tiene una cita con el honor este domingo en la final de la Liga Colombiana. Cuando pocos creían en que se podía hacer algo este año, fueron creciendo poco a poco, se metieron en los cuadrangulares y ahora disputarán la estrella de navidad. Carlos Bacca fue uno de los artífices de la buena campaña.

Sus goles, asistencias y movimientos hicieron más fuertes a un equipo quiere volver a celebrar y que su objetivo principal era el de meterse a las finales. El ídolo y referente del conjunto ‘tiburón’ habló en rueda de prensa e hizo una advertencia que ilusiona a los hinchas del Junior y pone en alerta a todo el entorno en Independiente Medellín.

Carlos Bacca y su advertencia antes de jugar la final

En la rueda de prensa oficial que organiza Dimayor antes de las finales, Bacca habló sobre estos dos partidos y la importancia que tiene para él y el grupo: “yo en este momento estoy disfrutando porque no todos los días se juega una final, he jugador finales afuera y en Junior, pero la experiencia te dice que las finales no se juegan, se ganan, siempre se van a acordar del campeón, nos preparamos para eso y en lo personal venimos haciendo un gran torneo a nivel de grupo”.

“Hemos creado una familia dentro y fuera del campo, el grupo ha llevado a Carlos Bacca ser el goleador del torneo, espero seguir por ese camino en estos dos partidos, tengo ilusión, ganas y deseo de seguir haciendo las cosas de la mejor manera, mostrar la efectividad que nos lleve al título”, finalizó.

Arturo Reyes y su opinión previa a la final

El entrenador también habló en rueda de prensa y dijo: “Partido tras partido, este equipo ha ido mejorando, ha ido desarrollando su idea y está en un buen momento. Junior ha pasado por momentos difíciles, nosotros como cuerpo técnico también, pero el trabajo duro, la confianza y la fe nos tienen ahora con la posibilidad de regalarle a la afición un título más”.

Agregó que: “al principio, el equipo tuvo algunos inconvenientes en la transición ataque-defensa, pero en este momento Junior es fuerte en todos los momentos del juego, así que Junior está aquí por merecimiento”.

¿Cómo se jugarán las dos finales?

La serie definitiva comenzará en el Metropolitano de Barranquilla y cerrará en el Atanasio Girardot de la capital de Antioquia. En ambos compromisos se esperan grandes registros de ingreso de la hinchada.

Final de ida



Atlético Junior vs. Independiente Medellín

Día: domingo 10 de diciembre

Hora: 4:00 p.m.*

Transmisión: Win Sports +

Final de vuelta



Independiente Medellín vs. Atlético Junior

Día: miércoles 13 de diciembre

Hora: 8:00 p.m.

Transmisión: Win Sports +