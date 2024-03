Dayro Moreno es sin duda uno de los mejores jugadores de la historia del Fútbol Colombiano. Y no es exagerado, igualó el récord del máximo goleador de nuestra Liga con 225 tantos, los mismos a los que llegó Sergio Galván Rey. Al delantero del Once Caldas le queda aún camino para superar ese y muchos más récords.

Ante Envigado, Dayro marcó una nueva historia que, sin dudarlo, será una de las tardes más especiales en su carrera. El gol con el que marcó un nuevo registro fue de antología, de ensueño, único e incomparable. Sobre los 14 minutos recibió un centro desde el costado derecho y se mandó una espectacular tijera para vencer al portero rival.

La conmovedora arenga de Dayro Moreno antes de romper el récord

Dayro no solo fue el protagonista en el terreno de juego, sino que también en el camerino. Lo que pocos pueden ver, el mismo club fue el encargado de publicarlo. Once Caldas compartió el momento previo de salir a la cancha. Realmente un momento emocionante para él, sus compañeros y los hinchas.

Dayro tomó la vocería de la última charla y con una arenga llena de emotividad, contagió a sus compañeros para lograr una nueva victoria y afianzarse en el grupo de los ocho pensando en ir asegurando su clasificación.

Reunidos en círculos y tocando el balón como su mayor motivación, Dayro dijo las siguientes palabras: “les voy a decir una cosa, hace años no veía el estadio así hermano, la gente como está con nosotros, vamos a corresponder esto dentro de la cancha hermano, por nuestra familia, por la institución hermano y por nuestro orgullo, ya estamos entre los ocho y no nos saca nadie. Uno, dos, tres, Once, Once, Once”.

Ya el resto fue historia, el ‘blanco blanco’ sacó adelante un partido difícil, sacó los tres puntos y se consolidó en la sexta casilla con 18 puntos y +1 en la diferencia de gol. Su próximo partido será ante Bogotá en casa por Copa Colombia, luego frente a Alianza Petrolera por Liga, también en el Palogrande.