Este lunes 29 de julio, la tenista colombiana María Camila Osorio (número 83 del ranking WTA) jugó su partido de segunda fase en el torneo individual femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024 ante la ucraniana, Dayana Yastremska. La de Cúcuta se impuso en un partido sumamente parejo para avanzar a la tercera fase.

María Camila Osorio consiguió el pase a la segunda fase del torneo de individuales femeninos con su victoria ante la letona Jelena Ostapenko por diferencia 6-4 y 6-3. Este lunes se enfrentó a la ucraniana Dayana Yastremska, la número 28 del ranking.

La representante colombiana contó con un gran apoyo en el encuentro de este lunes. “Si, si, Colombia… si, si, Camila” se escuchaba en las gradas de la cancha de arcilla, el primer triunfo de Osorio en estos Juegos Olímpicos generó una gran ilusión en la fanaticada.

Fue un partido sumamente parejo entre la colombiana y la europea. El primer set se desarrolló por episodios para cada una de las tenistas y la cucuteña lo acabó resolviendo en el tiebreak 7-6. Osorio supo mantener la calma en los momentos en los que Yastremska presionó y logró quedarse con el segundo set 6-4 para meterse en las finales de estos Juegos Olímpicos.

¿Qué sigue para María Camila Osorio?

Ahora, Osorio jugará la tercera ronda del torneo individual de tenis femenino, pero deberá esperar para conocer a su próxima rival. Esta se definirá del enfrentamiento entre la danesa Caroline Wozniacki (número 73 del ranking) y la estadounidense Danielle Collins (número 9 del ranking).

Esto dijo Osorio luego del partido

La tenista no pudo ocultar su ilusión tras la victoria. “Es una locura. Yo estoy acá y formo parte de esto. Es una maravilla. No sé qué más decir. ¿Wozniacki o Collins? A ninguna de las dos las he enfrentado. Con la que me toque. Hay que entrar a luchar y guerrear hasta el final. Vamos Colombia que seguimos vivos“.