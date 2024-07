Luis Díaz se encuentra disfrutando de sus últimos días de vacaciones en Colombia antes de unirse con el Liverpool. El extremo de la Selección Colombia ha aprovechado para realizar diferentes actividades al lado de su familia, entre esas jugar partidos amistosos junto a su padre ‘Mane’ que ha sido tendencia desde hace varios meses.

‘Mane’ ha protagonizado diferentes momentos que le han dado la vuelta al mundo. Desde su liberación, luego de haber sido secuestrado por el ELN ha sido el protagonista de varias situaciones que han generado todo tipo de comentarios en los seguidores, no solo en Colombia, sino en el mundo.

Luis Díaz y el regaño a su papá en una cancha de fútbol que se hizo viral

Esta vez, Luis Díaz y ‘Mane’ pasaron un momento incómodo que quedó grabado por un aficionado. El hijo regañó a su padre en pleno partido en el que compartían equipo. En las imágenes se ve cómo ‘Mane’ se fue a celebrar con los aficionados, el mismo ‘Lucho’ se fue hasta donde estaba su padre y le dice algo con señas de que se retire del lugar.

Los comentarios esta vez no fueron positivos a favor de ‘Mane’ pues los seguidores ya catalogan de ‘cansón’ al papá de ‘Lucho’ y afirman que está dañando la imagen del jugador del Liverpool. “Que mal le está haciendo este sr a Luchito cree q todo lo q hace es correcto tanto show tanta payasada al final no será bueno y Luchito q se merece sus vacaciones no se creo q este semestre será duro para él en Liverpol”, es uno de los comentarios que se lee en el video.

Y es que no es la primera vez que hay una situación incómoda por parte del padre de Luis Díaz que, en muchas ocasiones, ha pasado como imprudente. En sus declaraciones ha sido criticado hasta por los hinchas del Liverpool, que en su momento no estuvieron de acuerdo cuando habló del sueño de jugar en la Liga de España.