La controversia por la decisión de la Dimayor de darle los puntos al Junior de Barranquilla en el partido ante Atlético Nacional , el cual se suspendió por los enfrentamientos de las hinchadas de los dos equipos en las tribunas del estadio Atanasio Girardot estaría definido, por lo menos en el plano de la justicia local del FPC .

Atlético Nacional apeló la primera decisión que tomó el Comité Disciplinario de la Dimayor de darle los tres puntos al cuadro ‘tiburón’ del partido que iban ganando en la cancha por 2-0, determinación que fue muy cuestionada por el presidente del ‘verde’, Sebastián Arango Botero, postura con la que se mostraron muy de acuerdo los hinchas.

La decisión definitiva que habría tomado la Dimayor

En las últimas horas, se conoció que la nueva apelación de Atlético Nacional fue rechazada por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor, razón por la que los puntos irán para el Junior, determinación que se espera sea anunciada en las próximas horas y que no cae nada bien en el cuadro antioqueño que esperaba recuperar los puntos.

De esta manera, el equipo barranquillero quedará con 22 puntos y adentro del grupo de los ocho clasificados, mientras que el ‘verdolaga’ se mantiene cuarto con 26 unidades. Además, ambos equipos están a la espera de que se defina si les rebajarán as fechas de sanción en sus estadios, el cual es de seis jornadas en todo el Atanasio y mismo número en una tribuna del Metropolitano .

Atlético Nacional vs. Junior por la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.

Atlético Nacional iría a las instancias internacionales

Ante la determinación de la Dimayor de darle en una nueva instancia los puntos al Junior, el presidente Sebastián Arango irá ante el TAS a buscar que no se cambie la decisión y no se los den al equipo barranquillero, así lo aseguró en una entrevista para El Tiempo, en donde indicó que la intención es marcar un precedente para que no se premie a los hinchas visitantes que se comportan mal.

“No es el hecho de los puntos, es entregárselos al equipo que venía perdiéndolos en la cancha y que también es responsable por el comportamiento de su hinchada, como lo establece el artículo 84 del Código. Esto entrega un mensaje a estos hinchas y abre la puerta a que puedan ayudar a ganar los puntos con un comportamiento violento” , expresó el dirigente de Nacional .

