Un calendario muy agitado se ha dado en las últimas semanas en el fútbol colombiano, esto debido a que había muchos partidos aplazados, tanto en la Liga Colombiana como en la Copa Colombia, esto debido a que varios estadios del país no estaban a disposición porque fueron ocupados por el Mundial Femenino Sub 20.

La Dimayor ha programado partidos de las dos competencias cada tres días, fue así como se pusieron al día la mayoría de equipos, a falta de solamente el partido entre Envigado y Águilas Doradas, que se llevará a cabo el jueves 24 de octubre, para que quede complétateme disputadas las 14 jornadas de la Liga y falten 5 por jugarse.

La decisión que se podría tomar con la Copa Colombia

Son 18 fechas las que le falta a la Dimayor programar hasta el mes de diciembre, sumando la Copa y la Liga Colombiana en sus diferentes fases, como cuartos, semis y final en el primero, más las 5 jornadas del ‘todos contra todos’, cuadrangulares y final en el segundo, razón por la que el calendario está muy apretado.

En la Dimayor no ven con facilidad que se pueda terminar ambos torneos antes del 22 de diciembre, es por esto que una de las opciones que se estarían manejando desde la entidad que rige el fútbol colombiano, es que la final de la Copa Colombia se juegue en el mes de enero del año 2025, algo que sería atípico, así lo contó el periodista Francisco Vélez en RCN Radio.

“Están manejando una idea que van a discutir en cuestión de pocos días, para que la final de la Copa Colombia no sea este año, sino que sea a principios de enero… el problema es que no tiene fechas”, contó ‘Pacho’, quien indicó que no sería un problema en cuanto al premio que da el torneo que es un cupo para la próxima Copa Sudamericana.

¿Sería viable jugar la final de la Copa Colombia en enero?

Uno de los inconvenientes que tendría la posibilidad de que se juegue la final de la Copa Colombia en el 2025, sería que los equipos tendrían cambios en sus nóminas, ya sea por los futbolistas que salgan, como los que sean fichados, situación que dificultaría la opción que pensarían en la Dimayor .

