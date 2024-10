“En esta casa siempre me dejaron decir la verdad, y así siempre será. Quiero decirles que esta pausa no nos detendrá en decir siempre las cosas como son. Decir la verdad es incómodo. Decir la verdad genera enemigos. Decir la verdad cuesta más. Y decir la verdad en el escenario que estamos viviendo es inmensamente difícil y peligroso. Y por supuesto trae consecuencias. Por lo tanto, hoy más que nunca, el periodismo debe enfrentar a los poderosos y asumir esas consecuencias”, sostuvo Luis Carlos Vélez en su editorial de despedida.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.