Desde el propio Win Sports se confirmó que su presidente, Juan Carlos Peña , pasó la carta de renuncia, la cual fue aceptada por parte de la junta directiva, por lo que el dirigente no hará más parte del canal deportivo. Según La República, comenzará un nuevo proyecto en el área de mercadeo. Esto tomó por sorpresa a muchos teniendo en cuenta que los movimientos se dan en medio de la final de la Liga Colombiana.

Esta renuncia supone una reestructuración en Win Sports pensando en el futuro. Hay que resaltar que días antes, Javier Fernández Franco, fue notificado que no va más en las narraciones de los partidos y fue otro anuncio que impactó a las audiencias. Movimientos que apuntan a un cambio desde lo directivo y lo periodístico.

“Para mí este nombramiento significa mucho no solo por lo que representa para las mujeres continuar conquistando espacios en entornos tradicionalmente masculinos. Es significativo sobre todo por los retos que me impone como profesional en tiempos como estos en los cuales contamos con audiencias cada vez más segmentadas, pero más informadas y por lo tanto, más ávidas de buen contenido”, dijo Andrea Guerrero en palabras recopiladas por el diario La República.

