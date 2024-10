Es una de las preguntas que el gremio deportivo se hace. ¿Cuándo se retirará Carlos Antonio Vélez? Pues estamos hablando de un referente y una voz de autoridad en el fútbol colombiano. Su estilo, su manera de ver el fútbol, las críticas que levanta por sus diferentes puntos de vista y su trayectoria, lo convierten en una figura del periodismo deportivo.

Publicidad

Publicidad

Se sentirá el retiro de Carlos Antonio Vélez de los medios deportivos. Actualmente, el comunicador hace parte de la Organización Ardila Lülle y es un reconocido periodista de Antena 2 y Win Sports. Su trayectoria lo ha llevado por diferentes medios, como RCN Radio, RCN Televisión, Fox Sports, Caracol Radio, Noticiero 24 Horas, Noticiero Promec, entre otros.

A sus 71 años, piensa seriamente en su retiro y avisa que está en el “tiempo añadido”. En una intervención en Tik Tok, Carlos Antonio Vélez ratificó que su familia es muy importante y el tiempo con sus nietos es de lo más valioso que tiene. Además, confesó que su esposa le dejó la total libertad para que él mismo decidiera el momento que le colocara punto final a su carrera en los medios de comunicación.

Publicidad

Publicidad

Contó que sueña con un día levantarse y decir ante su grupo de trabajo que es su último día de trabajo. Lanzó un tentativo mes y año en el que podría retirarse definitivamente de los medios de comunicación.

Carlos Antonio Vélez habla de su retiro de los medios

Seguramente, el día del retiro de Carlos Antonio Vélez será especial para el fútbol colombiano. Pues muchos celebrarán, otros lamentarán. Siempre, este reconocido periodista levanta críticas, odios, elogios, ejemplos, contradicciones y enseñanzas. ¿Usted quiere que se retire o dure más tiempo en los medios?

Encuesta¿Usted quiere que se retire Carlos Antonio Vélez de los medios? ¿Usted quiere que se retire Carlos Antonio Vélez de los medios? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

Carlos Antonio Vélez dejó claro que sus nietos son muy importantes para su vida, que le gusta viajar y que tiene el visto bueno de su señora para retirarse el día que quiera. Los ojos se colocan en esta importante decisión de vida del periodista.

Carlos Antonio Vélez en Win Sports. Foto: Pantallazo.

“Ese es uno de mis sueños, retirarme el día que yo quiera. Yo sueño con llegar a mi programa y decir, ‘señores, este es mi último comentario, feliz año y feliz día’. No estoy muy lejos de eso. Yo tengo 71 años. Yo veo al cuarto hombre levantar la tarjeta con el tiempo añadido. Estoy en el tiempo añadido”, comentó Carlos Antonio Vélez.

Publicidad

Publicidad

Tentativo año y mes en el que Vélez se retiraría de los medios

Asimismo, confesó que el otro año llevará a uno de sus nietos a ‘La Masía’ y quiere estar con él. Esa fecha puede ser muy tentativa para que marque su retiro definitivo de los medios.

“Tengo un nieto que juega futbol, estuvo en la academia del Barcelona, se ganó la invitación a La Masía y me lo llevo ahora en junio (2025) a La Masía (cantera del Barcelona). Ya quiero estar con él y con mis otros nietos en Miami”, dijo Vélez sobre sus planes y los de su nieto.

Publicidad

Publicidad

“Me gusta viajar. En ese conflicto estamos con mi señora. No tengo fecha y mi señora me dice que te retiras el día que quieras. Un día de estos me voy a levantar y voy a decir que hasta aquí fue”, finalizó Carlos Antonio Vélez.