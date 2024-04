En el mencionado libro, el autor plantea la inquietud que tendría el aval de varios directivos, respaldan algunos historiadores y por supuesto la hinchada en su totalidad. No es otra que pedir ante la FIFA este título de manera oficial. ¿Lo hará Millonarios?

Pese a la deuda en Copa Libertadores (suma una Merconorte, pero eso no es suficiente para muchos), Millonarios ha logrado construir una gran historia en el fútbol colombiano. ‘La Época del Dorado’ resultó ser fundamental para que el ‘Embajador’ comenzara un camino lleno de gloria en Colombia. Jugadores como Alfredo Di Stéfano, Julio Cozzi y Adolfo Pedernera, bajo el mando directivo de Alfonso Senior, se convirtieron en las caras más visibles de una ‘Máquina’ casi invencible que logró ser campeón del mundo en Caracas.

La ilusión no es para menos, pues se considera la Copa Libertadores como la deuda histórica de Millonarios, y en esta ocasión vuelve a tener la oportunidad de hacer historia y así poder quedar registrado en las páginas de oro de Sudamérica. Por ahora, suma un punto, comparte grupo con el Club Bolívar y Palestino, además de Flamengo, y las sensaciones en esta edición 2024 son las mejores. Al menos, la hinchada no se cansa de soñar.

