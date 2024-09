Junior de Barranquilla no ha tenido el mejor semestre en el Fútbol Colombiano y en la Copa Libertadores. Los resultados no han sido los mejores y tras la eliminación del certamen continental y el cambio de entrenador, siguen las incertidumbres en los hinchas que no ven con buenos ojos el futuro del club.

Arturo Reyes fue uno de los sacrificados al dejar su cargo, sin embargo, tras unos días de silencio, salió a hablar a los medios de comunicación dejando un picante mensaje que generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

¿Por qué se dio la salida de Arturo Reyes de Junior?

En charla con Caracol Radio, el técnico aseguró que: “son decisiones que toman las directivas de los equipos, yo creo que nosotros, en el tiempo que estuvimos, son tres veces ya, y simplemente mirar hacia el futuro, muy agradecido siempre con la ciudad, la institución y la gente que está en el club, y lógicamente con el aficionado”.

Además, se refirió a su rendimiento en Junior “hay situaciones, momentos distintos en cada institución y cada uno lo ve desde su punto de vista. Las veces que hemos terminado con Junior, hemos clasificado con el equipo internacionalmente. El rendimiento de nosotros en los 100 partidos que completamos es del 57% y en condición de local, la gente a veces no entiende que al menos, cuando hemos estado, hemos tenido un buen rendimiento con el goleador del torneo Carlos Bacca que es un gran mérito, porque es un jugador que en algún momento no se le tenía confianza y él junto al equipo le ayudaron a ser el mejor del torneo. Los números están ahí”.

Sobre el ambiente en el grupo y los rumores con el plantel, expresó: “con el grupo de jugadores las cosas estaban bien, es un equipo trabajador, serio para trabajar y en el que uno puede confiar, apenas termina el partido con Santa Fe, estábamos en buena posición y todo estaba por desarrollarse, pero bueno, así son las decisiones y hay que aceptarlas”.

La picante indirecta de Arturo Reyes a Junior tras su salida

Arturo Reyes aseguró que mientras estuvo en el equipo las cosas iban bien: “el barco no se estaba hundiendo, yo he sentido el apoyo de la gente, precisamente unos días antes de ese partido sentimos el apoyo de algunas barras y no sé qué pudo haber pasado antes del duelo con Santa Fe, las cosas cambiaron respecto a las barras. Pero es el ambiente de un equipo que quería clasificar en Libertadores luego de casi 13 años y quedamos primeros siendo invictos. El gol nos costó en octavos y el fútbol es de goles, por eso Colo Colo está disfrutando la Libertadores con River”.

Y cerró diciendo que: “El fútbol colombiano es complejo, precisamente con los factores que inciden como los viajes y jugar a diferentes alturas. Hay cosas que nadie toca como la diferencia que hay de las gramas y todo eso tiene mucho que ver en encontrar rendimientos tan irregulares y nosotros aplaudimos esto último que ha pasado, siempre que hay un torneo internacional como el Sub-20 los estadios se ven hermosos y es algo a tener en cuenta para que sigamos adelante. Todos los procesos necesitan tiempo y los directivos deben estar cerca de su entrenador, es una parte fundamental para el proyecto, teniendo una buena comunicación para saber que es lo que se está haciendo, en Colombia y en muchas partes del mundo los resultados priman”.