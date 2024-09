Junior de Barranquilla tiene un nuevo cuerpo técnico comandado por el entrenador César Farías, quien buscará recomponer el camino del equipo y poder conseguir, además de buenos resultados, un buen rendimiento futbolístico, algo que ha perdido el cuadro atlanticense en los últimos meses y que preocupa a su hinchada.

A pesar de que Farías llegó con su cuerpo técnico, el mayor accionista del club, Fuad Char, quería que llegara el ex jugador Faryd Mondragón como asistente del venezolano, razón por la que lo contactó, le hizo el ofrecimiento, pero el retirado portero realizó una contraoferta con una exigencia económica para poder llegar al ‘tiburón’.

La millonada que habría pedido Faryd Mondragón

Finalmente, la dirigencia del Junior no aceptó el pedido económico que hizo Faryd, por lo que no llegó como asistente al club barranquillero, pero esto generó que se empezara a especular con que el salario que pidió Mondragón era demasiado alto, para que desde el cuadro ‘tiburón’ se hubieran negado, teniendo en cuenta el poderío económico de los dueños.

Sobre el tema habló el periodista Giovanni Cárdenas en el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, quien se mostró muy molesto con Faryd, debido a que, a pesar de que tiene camerino por haber sido futbolista, su experiencia como entrenador es nula, razón por la que reveló la millonaria cifra que habría exigido Mondragón.

Faryd Mondragón en el estadio del Galatasaray. Foto: Imago.

Según Cárdenas, Faryd le pidió al Junior 90 millones mensuales de salario: “Pidió 90 millones, el señor Faryd Mondragón no ha dirigido ni un equipo en su barrio, no ha sido asistente técnico del ‘deportivo tapita’, nada”, indicó el periodista, quien también comentó que la tremenda cifra no gustó para nada a la dirigencia, razón por la que desistieron de contratarlo.

Faryd Mondragón seguirá en Win Sports

De esta manera, ante la negativa del Junior, el cuerpo técnico de César Farías quedaría tal cual como está, mientras que Faryd Mondragón seguirá trabajando como comentarista en las transmisiones del fútbol colombiano y en algunos programas del canal Win Sports, como lo ha venido haciendo en los últimos años.

