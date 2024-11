La promesa de Santa Fe que dejó el fútbol a un lado y ahora carga bultos en una plaza

Hay un video anclado en su cuenta de Tik Tok que es viral y causó furor. En los comentarios del posteo, muchas personas le mandan su voz de apoyo y que nunca se rinda. En el clip multimedia se observa a Thiago López Andrade cargando bultos en una plaza de mercado. No se sabe con exactitud si es en Bogotá o en otra ciudad.

Esta parece ser la historia de un canterano de Santa Fe que dejó el fútbol a un lado y ahora tiene otras labores, muy lejos de las canchas, en sus redes sociales, ha compartido lo que es el arduo trabajo al que ahora se dedica. La labor no es deshonra, como dicen por ahí, pero sí resulta curioso el cambio radical que tuvo en su vida. Pasó de lo que podría ser un triunfo en una cancha, a trabajar en una plaza de mercado del país.

