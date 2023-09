La razón por la que en Colombia no se revelan los audios del VAR: Imer Machado respondió

Por primera vez en muchos años, Imer Machado decidió romper su silencio y otorgó una entrevista en televisión para el programa ‘Saque Largo’, de Win Sports. El exárbitro y ahora Director de Arbitraje en Colombia puso la cara y habló de todas las polémicas que están protagonizando los árbitros en la Liga colombiana. El nivel de los colegiados en el país es bastante preocupante.

Entre los diversos temas que tocó Imer Machado, en el que más se extendió fue en el del VAR. La tecnología llegó a Colombia para ayudar al arbitraje, pero esta herramienta aumentó las polémicas y los errores arbitrales en el terreno de juego. Sobre esto, lo primero que se le preguntó es por qué no se publican los audios y videos de las revisiones que hace el videoarbitraje en el fútbol colombiano.

Imer Machado contestó: cuándo se publicarán los audios y videos del VAR del fútbol colombiano

De manera concreta y directa, Imer Machado dejó claro que la no publicación de audios y videos del VAR en Colombia no tiene que ver con una decisión de la Federación Colombiana de Fútbol o de la Dimayor. Según explicó, la FCF tiene una circular enviada directamente de la FIFA donde se pidió expresamente NO PUBLICAR esta información de las revisiones que hace el arbitraje en la liga colombiana.

Según explicó, las repeticiones del VAR son privadas y solo se pueden usar internamente de forma pedagógica para que los árbitros revisen errores y hagan las respectivas correcciones. Imer Machado informó que la FCF ya le pidió el aval a la FIFA para que se les permita publicar este material para que pueda ser analizado por la opinión público.

Imer Machado aseguró “compromiso” del arbitraje para reducir polémicas

Otro de los puntos importantes de lo que habló Imer Machado en televisión tuvo que ver con el trabajo que está haciendo el arbitraje para mejorar su nivel en Colombia. Explicó que, diariamente, los jueces no solo entrenan su aspecto físico, sino también el uso constante de la tecnología para adaptarse a ella y mejorar así su manejo para evitar imprecisiones que provoque polémicas e incidan en los resultados de los partidos.