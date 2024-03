La razón por la que Karol G solo indemnizará a Santa Fe y no a Millonarios

Es decir, que como los montajes inician antes del 1 de abril, el perjudicado Santa Fe sí recibirá esa indemnización, pues se verá afectado su aforo en el partido. Lo de Millonarios no puede ser posible, ya que el compromiso ante Flamengo es dentro de las fechas estipuladas en el contrato.

“Hablamos con el presidente Camacho y con el empresario y no le pagarán a Millonarios las 9.800 boletas porque el contrato empieza el 1 de abril y el partido es el 2. A Santa Fe sí le pagarán el equivalente a esas 9800 entradas porque el partido es el 31/03”, aclara el periodista Theo González Castaño en X.

En charla con ESPN, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, explicó toda la situación y dio la razón por la que Millonarios no será indemnizado por la cantante colombiana. Todo tiene que ver por un tema de montajes que deberán comenzar antes de que entre en rigor el contrato firmado.

Millonarios debutará el próximo 2 de abril a partir de las 5:00 pm, hora colombiana, en El Campín, contra Flamengo. Luego de varias reuniones y acuerdos, se podrá disputar el juego con una tarima puesta. Todo tiene el visto bueno de la Conmebol y concordancia entre los organizadores del concierto de Karol G, IDRD y el equipo azul. Sin embargo, no deja de ser un golpe para el club ‘Embajador’, pues estamos hablando de uno de los compromisos más importantes del año.

