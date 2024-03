Teniendo en cuenta que el aforo de El Campín no se tendrá en su totalidad, Millonarios se movió rápidamente e informó que no sacará plan de abonos para los partidos de Copa Libertadores. Para este compromiso contra Flamengo, solo se dispondrán 4.5 mil boletas sueltas a la venta, teniendo en cuenta que hay aproximadamente 20 mil abonados. En próximas horas, saldrán a la venta en los canales oficiales.

Y mucho más Millonarios, por su grandeza en el fútbol colombiano y porque es un torneo que se considera como su gran deuda en la historia. Tras el sorteo, realizado en Paraguay, el equipo azul quedó en el Grupo E con el poderoso Flamengo de Brasil, Bolívar de La Paz y Palestino de Chile. Una zona que el club ‘Embajador’ no ve con malos ojos y ve posibilidades de clasificar a octavos de final.

Quedaron definidos los rivales de Millonarios en la Copa Libertadores 2024 y muchos hinchas comienzan a planear la ida al estadio El Campín. El equipo azul, junto a Junior de Barranquilla, son los únicos representantes de Colombia en el máximo torneo de clubes de la Conmebol. La responsabilidad no es otra que tratar de hacer un destacado papel, teniendo en cuenta las malas presentaciones de los equipos colombianos en el exterior en los últimos años.

