En el compromiso que disputaron Atlético Huila y La Equidad por la fecha 15 de la Liga Colombiana II-2023, el cual terminó con igualdad 1-1, sucedió un hecho que le está dando la vuelta al mundo, cuando un recogebolas lanzó un balón al terreno de juego, con el que evitó que el cuadro bogotano pudiera anotar el segundo tanto del compromiso.

El hecho ha generado mucha controversia, debido a que algunos seguidores del fútbol aseguran que este tipo de acciones no hacen parte del juego limpio y lo único que hace es perjudicar la imagen del fútbol colombiano, mientras que otros no lo vieron mal y aseguraron que fue un acto de viveza del joven para ayudar a su equipo.

Pues en medio de la controversia, uno de los que habló sin ser muy profundo en el tema, fue el entrenador perjudicado, Alexis García, quien indicó que habló con el árbitro al final del compromiso sobre lo ocurrido, allí el juez le explicó la determinación que tomó, la cual fue la de entrenarle la pelota al arquero del Huila, debido a que la interrupción la hizo un agente externo.

“Yo me quedo con el buen juego de la Equidad. Yo creo que no puedo desconocer que el equipo dominó el partido de comienzo a fin. A un equipo como Huila lo dominamos y lo controlamos. Hasta con el recogebolas que evitó el segundo gol. Hoy me quedo con eso, que fuimos los que buscamos el partido”, dijo García.

Que después agregó: “Con el árbitro no tuve diálogo, sino solo al final. Me explicaron esa jugada del recogebolas. Desconocía eso del reglamento, no lo conocía, pero con mucha decencia. Después solo vi jugar bien a La Equidad”, contó el entrenador del equipo ‘asegurador’, que quedó lejos de a zona de clasificación.

¿Qué dijeron los jugadores de La Equidad?

El jugador del cuadro ‘verde’ de la capital de la república, Johan Rojas, habló sobre lo ocurrido en una entrevista para el canal Win Sports, allí no se guardó nada y dejó evidenciada su molestia por la acción, asegurando que a lo largo del campeonato los han venido afectando las decisiones arbitrales y ahora sucede lo del alcanzapelotas.

“Pienso que es una grosería, cómo van a hacer eso cuando vamos solos… penales que no tienen nada que ver. Venimos luchando con eso todo el torneo. No podemos hacer nada con eso extra, tiran un balón cuando vamos solos. Nos toca pelear contra todo esto”, dijo el futbolista.