La reacción de César Farías tras su primer tropiezo con Junior

Luego de su complicado paso por América de Cali, César Farías ha iniciado con su ciclo en Junior de Barranquilla. El venezolano no tuvo el debut esperado en el banquillo del ‘Tiburón’, cayendo por diferencia 2-0 en su visita a Independiente Medellín. El DT reaccionó a su primer tropiezo con el equipo rojiblanco.

Junior de Barranquilla decidió poner fin a la era de Arturo Reyes luego de un mal inicio en la Liga BetPlay Dimayor 2024-II y la eliminación de la Copa Libertadores. El club decidió apostar por César Farías, que tuvo un buen paso por Águilas Doradas y un ciclo por debajo de las expectativas y América de Cali.

El debut de Farías se dio este miércoles 11 de septiembre, en la visita de Junior al Estadio Metropolitano Ditaires de Itagüí por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia. El equipo antioqueño se impuso 2-0, dejando al club rojiblanco a un paso de la eliminación.

Esto dijo César Farías tras la derrota

Luego del mal debut al mando de Junior, César Farías dio la cara en conferencia de prensa. “Yo no me voy a excusar, no estoy evadiendo la responsabilidad. Hay cosas que sé que fueron buenas y otra que lamentablemente no lo fueron y que la pagamos caro. Estábamos haciendo un partido parejo, en el que cada tuvo sus formas y fue un partido equilibrado. Tuvimos una opción con José Enamorado que pegó en el palo y no entró en el primer tiempo. Hicimos que en las primeras cinco o cuatro jugadas ellos se equivocaron y entramos con firmeza. Cuando tuvimos que defender, nos defendimos; cuando tuvimos que controlar, controlamos; si tocó hacer transiciones también la hicimos“.

El venezolano aseguró que el primer gol descolocó por completo al equipo, afirmando que el DIM pudo anotar incluso 3 goles. “Por supuesto que también sufrimos. En el segundo tiempo esa pelota de Sandoval pega en un defensor, queda mal posicionado nuestro arquero y se van en ventaja. Ese gol nos dejó croquis en el momento, no reaccionamos, nos hicieron el segundo gol y nos han podido hacer un tercero“.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

Con la postergación del encuentro ante Atlético Nacional por la fecha 10 de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II, el próximo encuentro de Junior de Barranquilla será el domingo 22 de septiembre en el Metropolitano ante Águilas Doradas. La vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia aún no tiene fecha confirmada.

