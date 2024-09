César Farías comienza su ciclo en el Junior quedando al borde de la eliminación

En la segunda parte, al 55′, el que apareció fue Baldomero Perlaza, quien con Alejandro Restrepo va encontrando un buen nivel deportivo. Estos dos goles dejan en buena posición al ‘Poderoso’ y activó la preocupación y los memes en Barranquilla tras el mal debut de César Farías, quien en principio se atrevió y alineó tres defensas: los argentinos Nicolás Salazar, Emanuel Olivera y el experimentado Rafael Pérez. La apuesta no le dio resultado y el ataque del DIM lo superó.

Independiente Medellín abrió el marcador al minuto 49 cuando Luis Sandoval aplicó la ley del ex y celebró el 1-0 parcial del DIM, que era mejor en la cancha y hacía méritos para irse adelante en el marcador.

Cabe recordar que César Farías fue nombrado en Junior de Barranquilla tras la salida de Arturo Reyes por disposición de la directiva y presión de la hinchada, que no les fue suficiente el título obtenido en diciembre de 2023 y el estilo de juego nunca convenció. De inmediato, Fuad Char agilizó las reuniones con el entrenador venezolano y así pudo firmar un nuevo contrato en el fútbol colombiano tras su paso por Águilas Doradas y América de Cali.

