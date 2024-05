El Fútbol Colombiano en su primer semestre está llegando a su final. Este fin de semana se jugará la quinta fecha donde podría definirse a los finalistas de manera anticipada. Dimayor podría hacer un cambio en los partidos del Grupo B donde Independiente Santa Fe tiene la ventaja en la tabla de posiciones.

Eduardo Luis, en su programa de Youtube ‘Toxi Radio’, se comunicó directamente el presidente de la Dimayor Fernando Jaramillo para preguntarle si había la posibilidad de jugar los partidos del Grupo B a la misma hora, estos juegos se llevarán a cabo el próximo domingo.

La sorpresiva noticia que alistaría Dimayor para la fecha 5

“Atención, esto es consultado directamente con Dimayor, la pregunta es “¿presidente, han pensado en jugar los partidos del Grupo B a la misma hora el domingo”, dijo en vivo Eduardo Luis. A lo que el presidente Jaramillo respondió: “Estamos en eso, creo que serán los dos a las 5:00 p.m.”. “Es probable, todavía falta que se reúnan, decidan”.

Por ahora el horario establecido para estos partidos son: Independiente Santa Fe vs. La Equidad a las 5:00 p.m. en el estadio El Campín y Once Caldas vs. Tolima a las 7:15 p.m. en el estadio Palogrande de Manizales.

La duda que surgió tras la información entregada por el presidente Fernando Jaramillo, es si los partidos del Grupo A también se jugarán a la misma hora, pues en este grupo también se podría definir al otro finalista, o dejar todo abierto para la última fecha.

Millonarios visita al Deportivo Pereira a las 5:00 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas, mientras que el Junior de Barranquilla recibe a Atlético Bucaramanga a las 7:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Así va la tabla de posiciones de los dos grupos en la Liga Colombiana

Deportivo Pereira lidera el grupo A con siete unidades, seguido de Junior con 5 puntos, Atlético Bucaramanga con 5 y Millonarios con 4, todos tienen opciones de llegar a la final. Por su parte, en el grupo B, Santa Fe es líder con 10, Tolima con 7, Once Caldas con 5 y La Equidad sin unidades y sin opciones de clasificar.