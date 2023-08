Junior de Barranquilla sigue hundido en su crisis de juego y resultados. Este lunes, en el cierre de la fecha tres de la Liga Colombiana 2023-II empató en casa ante el Atlético Bucaramanga en un partido en el que no mostró mejoría y nuevamente dejó dudas, en especial a nivel defensivo y de construcción de juego.

El ‘Bolillo’ Gómez es uno de los responsables, según la hinchada, quienes no soportan más un mal resultado. Dentro del estadio empezaron a pedir su salida al unísono y a las afueras, como es costumbre, los aficionados reaccionaron, algunos con un poco de humor, otros con un análisis profundo.

Uno de ellos, en Toque Sports, medio local, hizo reír a más de uno al mostrar un mensaje de WhatsApp con sus amigos. “Yo tengo un mensaje acá para mostrarles, invité a unos amigos míos para venir al estadio y me dijeron “mejor me voy a tirar una salchipapa de 20 pesos y no voy a tirar rabia””.

Por otro lado, hubo quien hizo un análisis profundo, también con algo de humor: “más idea de ofensiva tiene un atracador que este equipo del ‘Bolillo’, le pones un bloque bien compacto y se acabó, no hacemos nada, la hinchada de Junior, mucha o poca, no aguanta más a este farsante, le dieron un poder a un don nadie, ninguneó ídolos”.