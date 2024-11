La Dimayor le coloca una nueva sanción a Efraín Juárez y lo perjudica en Liga y Copa

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la Liga Colombiana, Juárez se perderá dos fechas y pagará una multa de $866.000. No estará presente en la segunda y tercera fecha de los cuadrangulares, ante Pasto y Millonarios.

Efraín Juárez, entrenador mexicano de Atlético Nacional, no para de ser tendencia en Colombia por sus celebraciones en la cancha, exageradas para muchos y normales para otros, que le han llevado a ser duramente sancionado en la Dimayor. Mientras se define que pasará tras el veredicto de las autoridades policiales, por un castigo de tres años sin poder ingresar a los estadios de Colombia, la entidad del fútbol colombiano definió los partidos que se perderá por ser expulsado ante Santa Fe.

