Juan Fernando Quintero tomó la decisión no seguir en el club y, en reunión con los directivos, les dio a conocer su postura, algo que no comparten en la institución, pero que le respetan. Al parecer varias fueron las razones que impulsaron al futbolista a no continuar.

El cuadro barranquillero no la pasa bien desde hace varias temporadas donde no ha podido conseguir los resultados. A pesar de que los directivos hacen enormes esfuerzos por traer jugadores de nombre, no les salen los resultados cómo los planean, ahora con la llegada del ‘Bolillo’ todo cambió.

Juan Fernando Quintero fue el fichaje bomba del 2022, pero terminó siendo un desilusión más, las lesiones lo alejaron de las canchas y no le permitieron mostrar todo su talento en un equipo que lo necesitaba. Al final decidió por no continuar, pues según lo confirman personas cercanas, no se sentía cómodo con las formas de trabajar del entrenador.

Ahora, lo que le espera a Quintero al parecer está en el exterior, según el periodista argentino Sebastián Srur, el futuro del jugador de la Selección Colombia estaría en las Ligas de México, Arabia o en algunas de Europa. En los próximos días se espera que se resuelva la situación del ‘10’.