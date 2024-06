Por otra parte, vale resaltar que Santa Fe y Atlético Bucaramanga se han visto tres veces durante el 2024. El club ‘Cardenal’ no ha ganado ningún partido. Dos veces ha sido 1-0 y un 1-1, dos de ellos en El Campín de Bogotá y otro en el estadio Alfonso López. La pregunta no faltó, pero Peirano respondió de forma magistral.

Para nadie es un secreto que los líderes de este equipo son Hugo Rodallega y Daniel Torres, es como si Santa Fe tuviera tres entrenadores si se suma a Pablo Peirano. Los papeles no se han perdido y más bien el club rojo vuelve a Bogotá con cabeza fría y corrigiendo los errores que se cometieron en Bucaramanga.

