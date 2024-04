Daniel Torres ha sido uno de los principales refuerzos de Independiente Santa Fe para esta temporada y se ha convertido en uno de los pilares del equipo. El volante, luego de su experiencia en el fútbol europea, ha comparado el nivel de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I con la Segunda División de España

Independiente Santa Fe ha culminado de gran forma el ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. Ahora el equipo bogotano se prepara para los cuadrangulares finales, donde enfrentarán a Deportes Tolima, La Equidad y Once Caldas por el boleto en la final.

Uno de los responsables del buen momento que vive Santa Fe es Daniel Torres. El pivote llegó al equipo en el mes de enero en libertad de acción tras su paso por Independiente Medellín. El jugador de 34 años partió desde el inicio en 18 de los 19 partidos disputados, marcando 2 goles y 2 asistencias.

Ahora, luego de que se dieran a conocer los cruces de los cuadrangulares, el jugador ha concedido una entrevista con el diario AS en la que habla de las diferencias de nivel del fútbol español y el fútbol colombiano, lo que ha dado mucho de qué hablar.

¿Primera de Colombia o Segunda de España?

Daniel Torres tuvo la oportunidad de jugar en España con su llegada a Deportivo Alavés en 2016. Sin embargo, este no solo tuvo paso por LaLiga, sino que jugó en la Segunda División de España con Albacete y Zaragoza, y en la Tercera División con CD Castellón.

Daniel Torrez, Albacete (IMAGO / AFLOSPORT)

El jugador, al repasar su ciclo en España, consideró que la segunda categoría tiene mejor nivel que la Liga BetPlay. “La Segunda de España es muy competitiva, es muy difícil. Cuando se miden los de primera y segunda no hay tanta diferencia. De hecho, la tercera división tiene muy buen nivel y el tema económico es lo que marca la diferencia. Hay mucha diferencia en la segunda de allí a la primera de acá“.

A pesar de los aspectos técnicos, el futbolista resaltó la dificultad que suponen los cambios de clima en Colombia. “En el tema técnico creo que eso me ayudó demasiado y en lo personal también. Comparando con la formación que se les da a los deportistas en Colombia. Pero también me costó volver, los cambios de temperatura, ir a la altura, al llano. Jugar un día en Bogotá y al otro día ir a Barranquilla, eso cuesta demasiado“.

“Allá estás en invierno o en verano en todo lado igual, con algunos cambios de temperatura, pero en las mismas condiciones. Al estar aquí en Colombia no, creo que muestra de ello fue que los primeros seis meses me costó en la dinámica de juego, pero bueno me acostumbré nuevamente” añadió.