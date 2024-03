“Reconocer que hubo falta de atención en los dos goles que nos convierten, ahí es donde nos ganan el partido. Fue un golpe anímico, no sé en cuántos minutos nos dieron vuelta después de nosotros estar mejor previos al primer gol. Eso fue lo que más nos afectó, que más allá de una virtud en el juego de ellos, fue una desconcentración nuestra y por ahí viene el empate de ellos y luego el gol que les da el marcador a favor”, dijo Daniel Torres tras el clásico.

