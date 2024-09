En medio de la audiencia, Mane Díaz dijo que perdona a Bolívar: “Acepto el perdón del señor Yerdinson, conocido como Arenca. Son errores, pero tratar de recuperar es lo mejor que se puede hacer, no más”, fueron las palabras del papá de Lucho Díaz.

Un complicado momento para Luis Díaz, su familia y todo Colombia, luego de que la guerrilla del ELN secuestrara al padre de Lucho y lo tuviera varios días en cautiverio. Al final, fue un final feliz. ‘Mane’ Díaz, luego de un complejo trámite, pudo quedar en libertad y volver a su hogar. Le dio un respiro a su hijo, que no se cansaba de brillar con el Liverpool en Europa e incluso pidió la liberación y le hizo eco a este insólito caso en la prensa europea.

