Carlos Bacca dio la razón por la que Luis Díaz es "odiado" en varias regiones de Colombia

Luis Fernando Díaz finaliza la doble fecha de las Eliminatorias Conmebol y vuelve a Inglaterra a retomar las actividades con el Liverpool. En este comienzo de temporada en la Premier League, Lucho apunta a la titular y a destacarse en los partidos con goles y asistencias. El guairo es la cara más representativa del fútbol colombiano en el exterior y en octubre estará de vuelta con la Selección Colombia.

Con Arne Slot al mando, Liverpool continúa con este nuevo camino en búsqueda de los títulos en Inglaterra y Europa. Luis Díaz se ganó la titularidad en los primeros partidos de la temporada y su continuidad lo convierte en un jugador clave en la zona de ataque, situación que le cae de maravilla a la Selección Colombia, pues el guajiro es fundamental en el once inicial del técnico Néstor Lorenzo.

Pese al buen nivel de Luis Díaz, que lo cataloga como un jugador élite en el mundo y uno de los mejores extremos del planeta. No faltan sus críticos. Algunos comentan que Lucho se pierde en los partidos grandes de la Selección Colombia, como pasó en la final de Copa América 2024. Otros aseguran que abusa de su técnica, es ambicioso con la posesión y poco cuenta con sus compañeros para hacer juego colectivo, lo que genera varias pérdidas de balón.

Carlos Bacca, un referente de la Selección Colombia, gran embajador colombiano en el fútbol de Europa, ídolo de Junior de Barranquilla y amigo y consejero de Luis Díaz, comentó semanas atrás algunas razones que estarían llevando al país a odiar a Luis Díaz. ¿Será esto verdad?

Bacca y la razón por la que Luis Díaz es “odiado” en varias regiones de Colombia

Vale resaltar que Carlos Bacca es fundamental en el esquema del Junior de Barranquilla y su presencia hace eco en el camerino y en la cancha. El goleador que fue a dos Mundiales con la Selección Colombia (Brasil 2014 y Rusia 2018), dijo una razón por la que Luis Díaz podría ser odiado en varias regiones del país. ¿Tendrá razón? Juzguen ustedes.

“Miremos las cosas positivas. No miremos que Lucho Díaz jugó o salió del Junior, o si Luis Díaz es costeño. No. Luis Díaz es colombiano, es nuestro. Disfrútenlo. Valoremos nuestro talento y nuestros jugadores que eso le da plus al jugador para que dé alegrías a Colombia, es lo que puedo aportar”, dijo Carlos Bacca semanas atrás sobre la gran figura de la Selección Colombia.

