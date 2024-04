Lo ocurrido el 28 de octubre de 2023 paralizó al mundo entero. Mane Díaz, padre del futbolista de Liverpool y de la Selección Colombia, Luis Díaz fue secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en La Guajira. El hombre de 56 años estuvo 13 días desaparecido y ahora ha vuelto a hablar abiertamente sobre lo ocurrido.

Mane Díaz se ha convertido en un personaje sumamente querido por los fanáticos del fútbol y por toda Colombia. Sin embargo, la razón por la que pasó a ser un personaje relevante fue su terrorífico secuestro a finales del año pasado por parte de grupos para militares.

Fueron días sumamente tensos en el mundo del fútbol, pero luego de largas negociaciones en las que participó el Gobierno de Colombia, una comisión humanitaria de la Misión de la ONU y de la iglesia católica, el padre del jugador fue liberado sano y salvo.

Ahora, seis meses más tarde, Mane Díaz ha vuelto a hablar sobre lo ocurrido a finales del año pasado. En diálogo con Noticias RCN, el padre de ‘Lucho’ dio nuevos detalles sobre lo que fue su secuestro, centrándose en el rol que tuvo Yerdinson Bolívar, alias Arenca, que era una persona sumamente cercana a él.

Nuevo relato de Mane Díaz

“Llevamos en la sangre el mismo apellido, aunque usted no lo crea, pero eso pues se me sale del contexto, saber o, explicar, entender qué pasó, no sé qué pasó y de pronto se aprovecharon de ahí, de esa buena voluntad que yo tenía como para ayudarlo a él para caer en este flagelo” relató el padre del futbolista.

Así mismo, Mane aclaró el por qué ha decidido regresar a Colombia. “Hoy a RCN le dejo claro de que nosotros no pensábamos quedarnos en Europa, pensábamos volver a nuestro terruño y que se esclarezcan las cosas; y que me quede claro cuál fue el motivo y por qué, que se esclarezcan quiénes fueron de verdad las personas que se hicieron cargo de mi secuestro para quedar claro y quedar tranquilo en esa situación“.

El guajiro resaltó que aún restan muchas cosas que aún no comprende sobre su secuestro. “Hay cosas que todavía no me quedan claras sabiendo de mi personaje en el pueblo, de mi labor como persona, como profesor, como monitor, como aquella persona de la cultura, pues me quedan dudas por qué y cuál fue el motivo de llevarme a mí a un lugar donde no le deseo a nadie que vaya“.

La traición de Arenca

Con respecto a quien fue su mejor amigo, Mane Díaz espera que se haga justicia. “Pues lo aceptó consciente de lo que estaba haciendo, porque yo estoy seguro de que él sí tuvo algo que ver en mi secuestro. Porque era una persona en la que ayudó a planificar 80% del caso, porque era la persona más cerca de mí. Llamadas, mensajes, visitas, invitaciones y cosas, pero pues yo nunca desconfié de eso. No sabía de qué se trataba el caso, pero al final terminó él siendo la persona más cercana a mí para hacer el secuestro“.