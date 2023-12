Este martes 19 de diciembre 2023 se celebró el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores, donde Atlético Nacional y Águilas Doradas conocieron su rival. El club verdolaga se enfrentará al ganador de la llave E3 de la Fase 1, que se definirá entre Aucas de Ecuador y Nacional de Paraguay. Por otra parte, el equipo dorado se verá las caras con el Bragantino de Brasil. Al confirmarse el camino para los representantes colombianos, hubo muchas dudas respecto al tema de la fase de grupos.

Muchos creían que este mismo día se realizaría el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, pero se tendrá que esperar un poco más de tiempo. Vale resaltar que Millonarios y Junior de Barranquilla son los otros representantes colombianos que comenzarán su participación desde esta instancia, debido a que son los dos campeones de la Liga Colombiana en 2023. El equipo azul gritó campeón en junior, mientras que el ‘Tiburón’ recientemente en diciembre.

Por otra parte, Atlético Nacional comienza desde la fase previa por su condición de campeón en la Copa Colombia 2023, mientras que Águilas Doradas fue el mejor ubicado en la reclasificación. Con las distribuciones definidas para verdes y dorados, Junior de Barranquilla y Millonarios deberán esperar hasta que finalicen las fases previas de la Copa Libertadores para que realice el sorteo de la fase de grupos, esto podría suceder hasta la segunda semana del mes de marzo.

Según Conmebol, la fase previa finalizará entre el 6 y 13 de marzo y seguramente sobre esa misma semana se realizaría el evento desde Luque, Paraguay. Esto para tener ya los nombres de los ganadores G1, G2, G3 y G4 y no esperar más definiciones previas. La primera fecha se disputaría comenzando abril y la sexta, en los últimos días de mayo, para comenzar la concentración de la Copa América 2024. Las instancias finales se jugarán en agosto (octavos), septiembre (cuartos), octubre (semifinales) y en noviembre la final a partido único.

Fase 1 de Copa Libertadores 2024

Academia Puerto Cabello (VEN) vs. Defensor Sporting (URU) (E1)

Aurora (BOL) vs. Melgar (PER) (E2)

Aucas (ECU) vs. Nacional (PAR) (E3)

Fase 2 de Copa Libertadores 2024

Águilas Doradas (COL) vs. Bragantino (BRA)

E3 vs. Atlético Nacional (COL)

Always Ready (BOL) vs. Sporting Cristal (PER)

Godoy Cruz (ARG) vs. Colo Colo (CHI)

Sportivo Trinidense (PAR) vs. El Nacional (ECU)

E1 vs. Nacional (URU)

Portuguesa (VEN) vs. Palestino (CHI)

E2 vs. Botafogo (BRA)

Encuesta ¿Cree que Nacional y Águilas Doradas llegarán a la fase de grupos? ¿Cree que Nacional y Águilas Doradas llegarán a la fase de grupos? YA VOTARON 0 PERSONAS

