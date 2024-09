La espera de Radamel Falcao terminó. Finalmente, pudo festejar su primer gol como jugador de Millonarios y alcanzó el histórico récord de goles de Víctor Hugo Aristizábal. Gracias a su festejo contra Patriotas en Villavicencio, el Tigre es el nuevo máximo goleador activo de todos los tiempos con 346 anotaciones. Y para sellar la enorme fiesta en el estadio Rey Pelé, el equipo de Alberto Gamero volvió al camino de la victoria con un contundente 3-0.

Este gol de Radamel Falcao lo convirtió en la gran figura del compromiso. El delantero fue el más solicitado por los medios para conocer sus palabras por el récord que había logrado. Luego del partido, el Tigre atendió todas las preguntas en rueda de prensa y dejó ver su felicidad por ser el nuevo máximo goleador colombiano de la historia.

Radamel Falcao y su reacción por igualar el récord de Aristizábal

Lo primero y más importante para Radamel Falcao fue festejar su primer gol oficial con la camiseta de Millonarios. Agradeció a toda la gente que festejó con él por esta anotación y aseguró que será un momento inolvidable para él: “Les quiero agradecer a todos, estoy muy contento. Esto se lo quiero dedicar a mi familia, ha sido una tarde muy linda”.

Luego de eso, el Tigre mostró su ilusión y reconoció estar muy feliz por ser el nuevo máximo goleador histórico en Colombia. Habló de Víctor Hugo Aristizábal, dijo que es una leyenda y referente para él. Mostró todo su respeto por igualarlo y dejó claro que siempre soñó con su primer gol siendo jugador de Millonarios.

“Llevo muchísimo tiempo soñando esto, a mí me tocó irme del país muy joven y este sueño se aplazó por más de 23 años. Cuando hice el gol no sabía qué hacer, pero puedo decir que fue muy emocionante y me sentí como un niño cumpliendo ese primer sueño que tenía”.

(VIDEO) Las palabras del Tigre tras su primer gol con Millonarios