Los aplausos de Efraín Juárez ante la hinchada antes de irse expulsado vs. Santa Fe

Pese a esa versión, el lateral Elvis Perlaza sí se vio bastante molesto con Efraín Juárez, aunque no se sabe la verdadera razón por la roja, el árbitro estuvo seguro de la decisión, fue a donde estaba el técnico verdolaga y le mostró la tarjeta roja.

No solo eso, antes de acabar la primera parte, el defensa Felipe Aguirre se vio expulsado por un duro golpe a Hugo Rodallega. De esta manera, ambos equipos quedaron con 10 jugadores en la cancha, pero Santa Fe es el que sufre. Fue un primer tiempo con mucha actividad por el juego brusco y la tensión en ambos banquillos.

Atlético Nacional se presentó en el Atanasio Girardot con mejoras en su juego, pues antes de los 30 minutos, ya ganaba 1-0 ante el considerado mejor equipo del año por su puntaje en la reclasificación. Santa Fe no puede reaccionar y se ve limitado luego de la expulsión a Marcelo Ortiz apenas a los tres minutos de comenzar el juego en Medellín.

Al minuto 28 del partido entre Atlético Nacional vs. Santa Fe, por la primera fecha de cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2024, el técnico mexicano Efraín Juárez se tuvo que ir expulsado por un supuesto cruce de palabras con algunos jugadores del equipo rojo y celebrar exageradamente. Apenas el club verdolaga anotó el primero a través de Andrés Sarmiento, el estratega vio la tarjeta roja directa y tuvo que ir a los palcos.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.