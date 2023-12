Este sábado 2 de diciembre se disputó el encuentro entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla por la quinta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II. Los Azucareros cayeron en condición de locales y la situación se salió de control en los minutos finales. El entrenador, Jaime de La Pava denunció que fue golpeado con una moneda.

Fue una velada tensa la de este sábado en el Estadio Deportivo Cali. El equipo local fue derrotado con marcador 0-2 y la hinchada desató el caos en los minutos finales del encuentro, invadiendo la cancha y lanzando objetos al terreno de juego tras una decisión arbitral.

El entrenador del Azucarero, Jaime de La Pava se pronunció sobre lo ocurrido en el encuentro ante Junior. En la conferencia de prensa tras la derrota, el DT reveló que fue impactado por una moneda, lo que le ocasionó un pequeño corte. La crítica del estratega fue fuerte.

¿Qué sucedió en el partido?

Fue un partido sumamente complicado para Deportivo Cali desde los minutos iniciales. El equipo de casa se quedó con un hombre menos a tan solo 7 minutos del inicio. El árbitro le sacó la tarjeta roja directa a Gustavo Adrián Ramírez por un codazo a Walmer Pacheco.

La expulsión condicionó completamente el partido y ‘El Glorioso’ no logró entrar al partido. Carlos Bacca anotó un doblete para el triunfo de Junior, pero eso no fue todo. Una nueva decisión arbitral contra Cali desató el caos, con hinchas lanzando objetos e invadiendo la cancha.

Luis Haquín había logrado descontar en el marcador, pero el videoarbitraje anuló el gol de los locales por un fuera de juego de Jhon Vásquez, jugador que no participó en la jugada pero que obstruía la visión del arquero rival. Fue en ese momento que se desató el caos.

Declaraciones de Jaime de La Pava

El entrenador inició sus declaraciones hablando sobre la expulsión tempranera. “Yo creo que el juego se empieza a desequilibrar con una jugada que observamos y analizamos. Gustavo en la disputa de la pelota hace un gesto natural de sacar el codo y ahí es donde se empieza a acumular una serie de cosas que vienen desde el partido anterior con Tolima“.

“Quedar en inferioridad numérica a los siete minutos es muy complejo. A pesar de eso, el equipo trabajó bien. Nos fuimos al descanso con el empate y ahí hablamos de refrescar las bandas, porque en esa zona se hace un desgaste importante.El juego se nos presentó en unas circunstancias muy duras y eso genera impotencia, pero llegar a los límites de la violencia es complejo” añadió el estratega.

Incidentes

Jaime de La Pava reveló que fue impactado con una moneda en su salida de la cancha. “Saliendo, me pegaron con una moneda y me abrió un poco. Esto no puede ocurrir, cuando uno sale para el estadio ve que hay 50 policías y uno dice ‘vamos para un partido de fútbol o vamos para la guerra’. El hincha puede gritar y hasta insultar, pero todos debemos tener equilibrio“.