Teófilo Gutiérrez es uno de los jugadores que más ha dado de qué hablar en este merado de fichajes. El delantero que salió del Deportivo Cali ha dejado huella en todos los equipos por donde ha pasado, ya está al borde del retiro, pero quiere seguir jugando fútbol profesional. Su talento y categoría nadie la discute, pero los comentarios se dividen cuando se habla de lo que pasa fuera de las canchas.

Sin embargo, es un futbolista que todos quisieran tener en sus equipos. Todo parece indicar que ‘Teo’ tendría nuevo equipo, más allá de las propuestas que se conocieron del balompié internacional, el delantero jugaría para Llaneros, equipo de la segunda división de nuestro país que tiene su casa en Villavicencio.

Llaneros confirmó acercamientos con Teófilo Gutiérrez con curioso video

En un curioso video que se publicó en redes sociales, Llaneros mostró una conversación que tuvo con el jugador. En su cuenta de Instagram le escribió al jugador: “Hola, Teo. En Villavicencio se habla mucho de ti, te estamos esperando con los brazos abiertos. La mamona es deliciosa, el joropo te va a encantar, contamos con los sitios turísticos de moda, estamos seguros que te va a encantar, ¿qué dices?”.

El delantero respondió: “Dios permita, esperamos lo hagan posible, la gente del llano es futbolera”. “Vamos a trabajar fuertemente de la mano de nuestros patrocinadores y amigos” #TeoEnLlaneros”.

Habrá que esperar en los próximos días qué es del futuro de Teófilo Gutiérrez, pero según conocimos en Bolavip, todo va por buen camino, siguen en conversaciones y de confirmarse todo, lo estarían anunciando la próxima semana.

Tabla del descenso 2024 en Colombia

No solo el conjunto ‘azucarero’ es el histórico que se ve comprometido con esta tabla, también aparece el Once Caldas, en una mejor posición, pero sin poderse descuidar porque podría seguir bajando si no saca los resultados.

Si la Liga Colombiana acabará hoy, los que descenderían serían Patriotas de Boyacá y Jaguares de Córdoba, los dos equipos son 20 y 19, respectivamente. El conjunto boyacense tiene un promedio de 0,40, mientras que el cuadro felino tiene 1,04 en el promedio.

Deportivo Cali tiene un promedio de 1,08, el cual deberá levantar en las próximas jornadas. Chicó, que es 17, tiene un promedio de 1,11, Envigado le sigue con 1,14 y el Once Caldas, 1,23. Hasta ahí uno podría decir que son los equipos que están en zona de peligro.