Los memes castigan severamente a Millonarios tras los seis goles del DIM a Palestino

Por esta razón, los memes vuelven a castigar a Millonarios. Muchos usuarios en redes sociales castigan al equipo azul y no se cansan de tomar el ejemplo del Medellín, que ambos compromisos fue superior y ahora es el único representante de Colombia en la recta final de los torneos de clubes de la Conmebol.

En los dos enfrentamientos de Palestino vs. Millonarios en la Copa Libertadores, el equipo chileno fue superior. En el primer juego, el 25 de abril pasado, hicieron sentir el poderío de Coquimbo y vencieron 3-1 al ‘Embajador’, siendo un golpe casi mortal para las aspiraciones del ‘Azul’ en el máximo torneo de clubes de la Conmebol.

Independiente Medellín hizo la tarea y se metió en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2024. El equipo antioqueño hizo valer su localía en el partido de vuelta y no dejó dudas de su alto nivel con el técnico Alejandro Restrepo al mando. DIM goleó 4-0 en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira y eliminó con contundencia a Palestino de Chile.

