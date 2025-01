Oficial: Los dos jugadores que Efraín Juárez descartó y ya salieron de Nacional

Así como se busca mantener la nómina de jugadores, en Atlético Nacional también se van descartando algunos otros futbolistas que Efraín Juárez no tendrá en cuenta en el 2025. Al menos, de forma oficial, se conoce que dos canteranos saldrán a préstamo a otros equipos con la idea de que sumen minutos y experiencia, puedan volver con más rodaje o ejecutar opciones de compra.

Atlético Nacional será uno de los equipos colombianos que participará en la próxima Copa Libertadores desde la fase de grupos. La presión no es para menos. La intención no es otra que dar un golpe sobre la mesa y meterse en las instancias finales del máximo torneo de la Conmebol, que ya lo ganó en dos ocasiones.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.