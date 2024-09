Luisa Agudelo fue una de las jugadoras de la Selección Colombia que más se destacó en el Mundial Femenino Sub 20, a pesar de que el equipo no consiguió el equipo de llegar hasta la final del torneo y ser campeonas, teniendo en cuenta que eran las locales, pero la golera tuvo varias actuaciones destacadas con la ‘tricolor’.

La arquera colombiana realizó algunas atajadas muy importantes para el equipo colombiano a lo largo del torneo, además, logró tener su portería invicta durante cuatro partidos, lastimosamente, no pudo ser influyente en la tanda de penales contra Países Bajos, esto debido a la buena manera en la que patearon las futbolistas rivales.

Luisa Agudelo no jugará la Copa Libertadores

Luisa Agudelo fue una de las piezas claves del Deportivo Cali para conseguir el título de la Liga Colombiana Femenina 2024, saliendo figura en varios compromisos y realizando algunas atajadas muy importantes en la final ante Independiente Santa Fe, es por esto que es una de las jugadoras claves del cuadro ‘azucarero’.

En medio de la crisis que vive el Cali, se conoció que el equipo ‘verdiblanco’ tendrá la baja de Luisa de cara a lo que será la Copa Libertadores 2024, torneo en el que serán, junto a Santa Fe, las representantes de Colombia en el torneo continental, pero en el que las vallecaucanas no podrán contar con una de sus mejores jugadoras.

Karla Dayana Torres de Santa Fe y Luisa Fernanda Agudelo del Deportivo Cali. Foto: VizzorImage / Nelson Ríos.

La razón por la que Agudelo no estará con en la Libertadores, se debe a que la arquera será convocada a la Selección Colombia para el Mundial Sub 17: “Luisa se reintegró, pero ella no va a estar en la Copa Libertadores con nosotros, va a ir al Mundial de República Dominicana. Ella va a estar con la categoría Sub-17 de la Selección Colombia”, dijo Jhon Albert Ortiz, técnico del Cali, en una entrevista para el Gol Caracol.

¿Cuándo se juega la Copa Libertadores Femenina 2024?

La Copa Libertadores Femenina 2024, que se llevará a cabo en Paraguay, tendrá su inicio el próximo 3 de octubre, torneo en el que el Cali está en el grupo D, junto a Alianza Lima, Guaraní y Santiago Morning, zona pareja y en el que tiene muchas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

