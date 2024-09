Deportivo Cali vs. La Equidad, por la fecha 11 de la Liga Colombiana II-2024, tuvo que suspender su transmisión oficial en Win Sports.

Cabe recordar que para este partido, la Comisión Local Para la Comodidad y Convivencia del Fútbol en Palmira dejó claras las medidas de seguridad y hubo restricción en las gradas de Palmaseca. No se vendieron boletas y solo se permitió el ingreso a abonados y dueño de los palcos.

El partido, válido por la fecha 11 de la Liga Colombiana II-2023, finalizó 1-1 en el estadio Palmaseca y Deportivo Cali no levanta cabeza y se sigue complicando en la tabla del descenso. El local se había ido adelante en el marcador con gol de Francisco Meza al minuto 20, pero Amaury Torralvo empató en el segundo tiempo.

De esta manera, se vuelve a colocar el tema de la violencia en los estadios de fútbol sobre la mesa. Pues nuevamente, fanáticos desbordados o vándalos hacen de las suyas, a tal punto que ya no es enfrentamiento entre hinchas, ataques a los jugadores o técnicos, sino al personal periodístico y de producción que se encarga de la transmisión y respectivos cubrimientos.

Apenas se conocieron las agresiones, Win Sports estuvo a favor de su personal y por los actos agresivos salieron del compromiso en Palmaseca. El periodista Tito Puccetti le dio lugar a la previa del juego Fortaleza vs. Santa Fe, que se juega en el estadio Metropolitano de Techo, sin dar más comunicación e información sobre lo sucedido en Palmira.

El partido Deportivo Cali vs. La Equidad, por la fecha 11 de la Liga Colombiana II-2024, tuvo que suspender su transmisión oficial por agresiones a las afueras del estadio de Palmaseca. Parece que la situación del club verdiblanco llevó a la desesperación y las cosas se colocaron muy graves. El compromiso iba 1-1 y el volante Anderson Plata había sido expulsado antes de la férrea decisión del medio de comunicación.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.