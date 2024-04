Durante el partido de Junior vs. Universitario, 'Mane' Díaz, el padre de Luis Díaz, le dio una grata sorpresa al club y a los hinchas.

Pese al resultado, una de las buenas noticias que recibió Junior fue la visita de ‘Mane’ Díaz, el padre de ‘Lucho’, quien no se cansa de sorprender y aparecer con su alegría. Luis Manuel dio una grata e inesperada sorpresa al club ‘Rojiblanco’, pues se dejó ver muy feliz disfrutando del compromiso en las gradas del Metropolitano.

Un partido en el que el técnico Arturo Reyes se la jugó con el mismo equipo que goleó a Botafogo una semana atrás, un contundente 3-1 que le permite la ilusión a Junior de Barranquilla. Lastimosamente, las cosas fueron diferentes contra Universitario y no se pasó del empate.

