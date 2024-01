Andrés ‘Manga’ Escobar, jugador colombiano recordado por su paso en Deportivo Cali, Atlético Nacional, Millonarios, entre otros, tuvo que pasar por momentos complicados en Islandia, país donde terminó jugando en el Leiknir Reykjavíc y sufriendo adversidades tras estar envuelto en temas legales. En meses anteriores, el atacante se había declarado abandonado y pidió ayudas en Colombia luego de haber sido condenado a dos años y medio de prisión por violencia sexual contra una ciudadana islandesa.

‘Manga’ Escobar, luego de dos años de lo sucedido, parece estar más tranquilo y motivado para seguir con su carrera deportiva. En las últimas horas, este volante ofensivo fue confirmado como nuevo jugador de Nueva Chicago, un club de la Primera Nacional en Argentina. Tras la experiencia complicada que vivió en Europa, vuelve a Sudamérica y anhela retomar su nivel deportivo, pues lleva muchos meses sin competir.

“El caso en Islandia sigue abierto, pero hubo un arreglo por los derechos humanos. Lo que hicieron conmigo fue ilegal. Me quitaron mi pasaporte y me dejaron para morirme en la calle, sin poder trabajar durante un año. Le pedía al gobierno que interviniera por mí en ese caso. Me tocó tomar decisiones. El proceso sigue, pero Islandia no hace parte de la Unión Europea ni tengo problemas con la justicia en Colombia, eso me deja tranquilo”, contó el jugador a Deportes sin Tapujos, en enero de 2023.

Cabe recordar que en la sentencia final del Juzgado del Distrito se dictaminó que ‘Manga’ Escobar era culpable del delito de abuso sexual y por eso se le ordenó una pena de 2 años y medio de cárcel en Islandia. Sin embargo, su abogado decidió apelar la decisión. Al final, pudo llegar a un acuerdo para salir del país europeo. Ahora, como jugador libre, firmó en la B de Argentina y espera que las cosas en su vida profesional retomen un buen camino.

Mientras el futbolista intenta reactivar su carrera tras la firma con Nueva Chicago, el jugador sigue negando las acusaciones. Y medios colombianos y extranjeros se ha encargado de reiterar la denuncia impuesta por una mujer que señaló a Andrés Escobar de presunta violación. A pesar de que ha atendido el proceso legal en los tribunales en Islandia, el anuncio de su regreso a las canchas ha activado la controversia y no deja de llamar la atención. Será complicado para ‘Manga’ quitarse esos duros señalamientos de encima.

“Llegó un momento en que me iba a morir porque fui a trabajar y me dejaron sin documentos, sin apartamento y sin poder hacerlo. Estaba con una mano adelante y otra atrás. Gracias a lo que he logrado en el fútbol pude mantenerme. No tenía nada que hacer y ellos me decían que me fuera pero no me iban a entregar el pasaporte. Era un tema complicado. Ni siquiera sé cómo salí”, dijo Andrés Escobar.