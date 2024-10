Michael Rangel se sumó hace algunas semanas como flamante refuerzo en el ataque de Atlético Bucaramanga, equipo del que es hincha y se dio a conocer, por lo que su llegada al campeón del fútbol colombiano generó mucha emoción a los hinchas, los cuales esperan ver su resurgir, después de no haber tenido un buen paso en sus últimos clubes.

El ‘Rompe Corazones’ tuvo un paso por el fútbol internacional en los últimos años, uno de ellos fue por el Aucas de Ecuador, club en que tuvo un desempeño regular, en donde no logró afianzarse como titular y del que terminó saliendo en medio de discrepancias con la dirigencia, tema que se resolvió en los estrados judiciales.

La demanda que ganó Michel Rangel

Después de su salida del Aucas hacia Central Córdoba de Santiago del Estero de Argentina, Michael Rangel demandó al club ecuatoriano ante la FIFA, asegurando que le quedaron debiendo dinero de su salario, tema que se encontraba en disputa y del que en las últimas horas se conoció un veredicto a favor del delantero colombiano.

La Cámara de Resoluciones de la FIFA, reveló su decisión sobre la demanda que interpuso Rangel, en donde determinó que Aucas deberá pagarle a Michael la suma de 30 mil dólares, cerca de más de 120 millones de pesos colombianos, más un 5% adicional de intereses, cifra importante que deberá ser cancelada lo antes posible al delantero.

Foto: FIFA.

“La demanda del demandante, Michael Jhon Rangel Valencia, es aceptada. El demandado, Sociedad Deportiva Aucas, tiene que pagar la cantidad siguiente: 30.000 USD en concepto de remuneración adeudada, más un 5% de intereses anual devengado desde el 31 de agosto de 2023 hasta la fecha de pago efectivo”, informó la FIFA.

El paso de Michael Rangel por Aucas

Lastimosamente, el paso de Michael Rangel por el Aucas no fue el mejor, ya que solamente disputó 7 partidos por la Liga de Ecuador y 1 por la Copa Ecuatoriana, para un total de 8 compromisos, en donde no logró marcar ningún gol, por lo que no fue una buena experiencia para el delantero que espera retomar su nivel ahora en el Bucaramanga.

