Este jugador, que también pasó por Deportes Quindío, estaba en el fútbol brasileño desde 2022. Con Red Bull Bragantino jugó 27 partidos entre Brasileirao, Torneo Paulista, Copa de Brasil y Copa Sudamericana. Estuvo con la Selección Colombia en el Sudamericano Sub 17 de Perú en 2019 y luego hizo parte de la convocatoria del Preolímpico 2024 que se jugó en Venezuela.

Hay mucha expectativa en Barranquilla por lo que pueda pasar con Junior en la ventana de transferencias, donde está acostumbrado a romper. En el pasado lo hizo con Miguel Ángel Borja, Sebastián Viera, Giovanni Hernández, Teófilo Gutiérrez y actualmente cuenta con Carlos Bacca y Yimmi Chará. Las próximas semanas puede que no sea la excepción.

