Juan Fernando Quintero vs. Estados Unidos. Oficial Selección Colombia.

Por otra parte, no se duda del compromiso de Juan Fernando con la camiseta de Racing. Luego de su polémica salida de Junior, regresó a una de las ligas que más lo vio brillar. El equipo de Avellaneda le abrió las puertas y el antioqueño se comprometió a mejorar su nivel allí. Ha tenido momentos de gran calidad y se ha podido ganar un puesto en el once titular del técnico Gustavo Costas.

Según el comunicador, el volante ofensivo podría concretar un vínculo con el Junior de Barranquilla y firmaría su regreso luego de un primer ciclo donde no le fue bien, cuando estuvo bajo el mando del ‘Bolillo’ Gómez. Poveda comenta que Juanfer Quintero habló con un alto directivo del ‘Tiburón’ y le dijo que estaba listo para volver.

Vale resaltar que Juanfer Quintero es otro jugador de la ‘Cantera de Héroes’ de Envigado y ha jugado en Atlético Nacional, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla. En este segundo semestre de 2024, podría estar firmando un nuevo contrato y no lejos de la Región Caribe, según lo que filtra el periodista Fabio Poveda, muy cercano al equipo ‘Tiburón’ y a la Selección Colombia.

Juan Fernando Quintero, una de las figuras del recital de la Selección Colombia ante Estados Unidos en Washington y quien se alista para la Copa América 2024, estaría definiendo su futuro y habría serios movimientos en este mercado de pases. No está del todo confirmada su continuidad en Racing de Avellaneda y estaría de vuelta al fútbol colombiano. En las últimas horas, hicieron una revelación y existen serias posibilidades para Juanfer en el FPC.

