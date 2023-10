Once Caldas no pudo aprovechar el hombre de más que tuvo en gran parte del partido contra el Deportivo Independiente Medellín y no pasó del empate 2-2, resultado que lo aleja del grupo de los ocho y lo mantiene en la disputa por no caer en los puestos de descenso, tema que preocupa mucho a sus aficionados.

El cuadro de Manizales se mostró muy impreciso a lo largo del encuentro, con ansiedad y erró varias de las posibilidades de gol que generó, además, no fue seguro en la fase defensiva, por lo que en los ataques del DIM que tenía pocos hombres en esa zona, le generó mucho peligro y le logró anotar en dos oportunidades.

Todas estas falencias le generaron mucho malestar al delantero Dayro Moreno, quien se vio en varios momentos del partido recriminando a sus compañeros, regañándolos y haciéndoles gestos feos por las decisiones que tomaban, hecho que también se vio en compromisos pasados del ‘Blanco, Blanco’.

El técnico le cantó la tabla

Pues las actitudes en la cancha de Dayro no le gustaron para nada al entrenador Pedro Sarmiento, quien en rueda de prensa le mandó un fuerte regaño al goleador del Once, al que le advirtió que él no era el que mandaba en el equipo, tenía que aprender a ser buen compañero y que las personas pasan, mientras que el club queda.

“Aquí no manda Dayro. Entiendo la posición de él y sé que la gente lo quiere, que todo el mundo lo quiere y lo respeta, pero hay que apretarle las clavijas. Dayro Moreno no es solo el Once Caldas, nosotros estamos en una institución y hacemos parte de eso, pero algún día nos vamos y la institución sigue, somos empleados de un club y tenemos que dar el máximo rendimiento en todos los aspectos, hay que hablar con él. Yo lo quiero, pero él no puede pasar por encima de nadie, seguramente es una persona impulsiva, pero tiene que estar a la altura de convertirse en un buen compañero”, dijo Sarmiento ante los medios de comunicación.

¿Cómo le fue a Dayro ante el DIM?

El goleador e ídolo del Once Caldas, fue uno de los jugadores más destacados del partido, ya que anotó uno de los goles de su equipo al minuto 62 desde la vía del punto penal, además generó mucho peligro en el área del Medellín, pero le faltó a puntada final, ya fuera por falta de definición o por imprecisión de sus compañeros a la hora de cederle el balón.

Dayro estuvo los 90 minutos del encuentro, realizó cuatro remates, dos de ellos a la puerta, estrelló un balón en el palo, tuvo 29 toques con la pelota a lo largo del partido, realizó 20 pases y completó 17, lo que le da un promedio de efectividad del 85%, números que lo dejaron como uno de los que más brilló en su equipo.