Crisis en Once Caldas: fuerte agarrón entre Pedro Sarmiento y 'El Arriero' Herrera

Once Caldas no la pasa bien en la Liga Colombiana y el técnico Pedro Sarmiento tuvo un fuerte agarrón con Hernán Darío Herrera, su asistente en el equipo blanco. Ambos entrenadores tienen un nexo familiar, pero parece que eso se olvidó por unos instantes.

Todo sucedió en el partido de Alianza Petrolera vs. Once Caldas, por la fecha 14 de la Liga Colombiana II-2023, en el que el club de Barrancabermeja fue local y no tuvo problema y ganó 2-1 en el estadio Daniel Villa Zapata.

El mal momento de Once Caldas en la Liga II-2023

Resultado que acomoda a Alianza Petrolera en el grupo de los ocho y deja a Once Caldas en una situación muy complicada en la tabla, ya lejos de cuadrangulares semifinales, pero muy cerca del descenso.

Actualmente, Once Caldas ocupa la casilla número 13 en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana II-2023, con apenas 16 puntos sumados en 14 fechas, y la clasificación parece muy difícil. El duro calendario, más el rendimiento del equipo, no dejan ver un buen panorama en Manizales.

El agarrón entre Pedro Sarmiento y ‘Arriero’ Herrera

Muy seguramente, el mal momento de Once Caldas armó la acalorada discusión entre Hernán Darío Herrera y Pedro Sarmiento, quienes se distinguen por ser muy unidos. El fuerte cruce sucedió en zona mixta y quedó registrado en video.

El estadio Daniel Villa Zapata fue testigo de la rabia del técnico Pedro Sarmiento, quien se retiraba de la cancha encarándose muy fuerte con Hernán Darío Herrera cuando se dirigían al vestuario.

Se ve cómo Sarmiento le trataba de señalar al ‘Arriero’ hacia la cancha, como una especie de reclamo por alguna decisión o situación del partido. Bochornoso momento entre dos técnicos campeones del FPC, pero que no la pasan bien en Once Caldas.